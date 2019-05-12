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Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde hayvan yüklü bir kamyonun kasasındaki gizli bölmede 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığınca, şüpheli şahısların kamyon ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde hayvan yüklü bir kamyonun kasasındaki gizli bölmede 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca, şüpheli şahısların kamyon ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İpekyolu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 65 plakalı şüpheli kamyon yakın takibe alındı. Takip neticesinde İpekyolu ilçesi Değirmenköy Mahallesi sınırlarında durdurulan kamyonda uyuşturucu madde arama köpekleri ’Barut’ ile ’İmla’nın da katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada, kamyon kasasında 15 adet küçükbaş hayvanında bulunduğu ve üzeri hayvan pisliği ile kapatılmış kasanın taban bölümünde oluşturulmuş gizli bölmede ise 91 kilo 333 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı

Uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntemi hassas burunlara takıldı
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