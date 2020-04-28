Uyuşturucu kaçakçılığı zanlısı petrol bakanı oldu

El Aissami, bin kiloyu aşkın uyuşturucu nakliyatı gerçekleştirmekle suçlanıyor.Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım uyguladığı Tareck El Aissami'yi Pazartesi günü yeni petrol bakanı olarak atadı. Hükümetin resmi gazetesine göre Maduro, ülkenin eski lideri Hugo Chavez'in kuzeni Asdrubal Chavez'i de devlet tarafından yönetilen petrol devi PDVSA'nın genel müdürlüğü görevine getirdi.

2017-2018 yılları arasında Venezuela'da birinci başkan yardımcılığı görevini yürüten El Aissami, petrol bakanı atanana kadarki süreçte ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı idi.

El Aissami, 2017 yılında ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nce (OFAC) uyuşturucu kaçakçısı" olarak sınıflandırılmıştı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumu da "Venezuela'dan Meksika ve ABD dahil farklı noktalara bin kilonun üstünde uyuşturucu sevkiyatlarını gerçekleştirdiği ya da kısmen sevkiyatın sahibi olduğu" gerekçesiyle kendisini 2018 yılında "en çok arananlar" listesine aldı.