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Uyuşturucu kaçakçılığı zanlısı petrol bakanı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

ABD tarafından en çok arananlar listesine alınan El Aissami, Venezuela lideri Maduro tarafından petrol bakanı olarak atandı.

Uyuşturucu kaçakçılığı zanlısı petrol bakanı oldu

El Aissami, bin kiloyu aşkın uyuşturucu nakliyatı gerçekleştirmekle suçlanıyor.Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım uyguladığı Tareck El Aissami'yi Pazartesi günü yeni petrol bakanı olarak atadı. Hükümetin resmi gazetesine göre Maduro, ülkenin eski lideri Hugo Chavez'in kuzeni Asdrubal Chavez'i de devlet tarafından yönetilen petrol devi PDVSA'nın genel müdürlüğü görevine getirdi.

2017-2018 yılları arasında Venezuela'da birinci başkan yardımcılığı görevini yürüten El Aissami, petrol bakanı atanana kadarki süreçte ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı idi.

El Aissami, 2017 yılında ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nce (OFAC) uyuşturucu kaçakçısı" olarak sınıflandırılmıştı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumu da "Venezuela'dan Meksika ve ABD dahil farklı noktalara bin kilonun üstünde uyuşturucu sevkiyatlarını gerçekleştirdiği ya da kısmen sevkiyatın sahibi olduğu" gerekçesiyle kendisini 2018 yılında "en çok arananlar" listesine aldı.

Venezuela'nın toplam ihracatının ezici çoğunluğunu oluşturan ham petrol, Maduro hükümetinin temel gelir kaynağı olma niteliğini taşıyor.

Maduro, ülkede söz sahibi olan ordunun en kilit isimleri tarafından destekleniyor. 2018 yılındaki tartışmalı seçimde ikinci kez devlet başkanı seçilen Maduro liderliğinde Venezuela ekonomik bir erime yaşadı. Bu süreçte ülke dışına kitlesel bir göç yaşandı. Ülkeyi terk edenler arasında çok sayıda doktor da bulunuyor. Koronavirüs pandemisi Venezuela'ya ulaştığı takdirde, çok sayıda insanın yaşamını yitirmesinden korkuluyor.

dpa/BÜ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

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