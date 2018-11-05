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Uyuşturucu Karteli Lideri 'El Chapo'nun Mahkemesi Başlıyor

05.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

Meksikalı uyuşturucu karteli lideri Joaquin "El Chapo" Guzman'ın yargılanmasına New York'ta başlanıyor

Uyuşturucu Karteli Lideri 'El Chapo'nun Mahkemesi Başlıyor

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin “El Chapo” Guzman’ın davası bugün New York’ta görülmeye başlıyor.

Yetkililer davayla ilgili üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiyorlar. Davada jüri üyeliği yapacak 12 asil, 6 yedek jüri üyesinin isimleri de güvenlik gerekçesiyle çok sıkı saklanıyor. Amerika’da mahkeme jürileri sıradan vatandaşlar arasından seçiliyor.

Duruşmanın açık görülmeye başlama tarihininse 13 Kasım olması bekleniyor.

Meksika, 2017 yılında Guzman’ı Amerika’ya teslim etti ve uyuşturucu kaçakçısı lideri o tarihten bu yana New York’ta federal hapishanede tutuklu bulunuyor.

Guzman, aralarında Chicago, Miami ve New York’un da bulunduğu şehirlerde cinayet, adam kaçırma, para aklama ve uyuşturucu ticareti yapmakla ilgili hakkındaki suçlamaları reddetti.

Amerika Adalet Bakanlığı, Guzman’ı Sinaloa Karteli’nin lideri olmak ve kokain, eroin ve marihuana gibi uyuşturucuları çeşitli Amerika şehirlerine satmakla suçluyor.

Savcılık dava kapsamında ayrıca Amerika hükümetinin 14 milyar dolarlık da tazminat talep ettiğini açıkladı.

Daha önce Meksika’da yüksek güvenlikli hapishanelerden iki kez kaçan Guzman’a yönelik de ekstra güvenlik önlemleri uygulanıyor. Davada tanıklık yapacak olan kişilerle ilgili de çok yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Tanıklardan bazıları hapishanelerde özel birimlerde tutulurken diğerleri de tanık koruma programına kapsamında bulunuyor.

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