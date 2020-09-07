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Uyuşturucu kavgasında 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:34 | Son Güncelleme

Malatya’da uyuşturucu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay 4 Eylül 2020 tarihinde, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın içerisinde meydana geldi.

Uyuşturucu kavgasında 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 4 Eylül 2020 tarihinde, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın içerisinde meydana geldi. Uluyturucu nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada, M.Ş, belinden çıkardığı tabanca ile ateş ederek, tartıştığı Y.S’yi (25) yaraladı. Olayın ardından M.Ş. gözaltına alınırken yaralı Y.S ise hastaneye kaldırıldı.
Silahı boya kutusunun içerisinde bulundu
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda olayda kullanılan 1 adet 7.65 mm ve 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör bu şarjöre basılı 4 adet kurusıkı fişek, olay bölgesinde yapılan aramalarda boya kutusunun içerisinde gizlenmiş halde bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M. Ş İsimli şüpheli çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Uyuşturucu kavgasında 1 tutuklama

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