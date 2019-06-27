Uyuşturucu Kaynaklı Ölümlerin Üçte İkisinin Nedeni Opioidler

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) yayınladığı Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, dünya genelinde uyuşturucu kaynaklı ölümlerin üçte ikisinin ardındaki neden opioidler. Raporda ayrıca dünyadaki opioid bağımlılarının ciddi oranda artarak 500 binin üzerinde yükseldiği belirtiliyor. Kurumun yönetici müdürü Yury Fedotov da yazılı bir açıklama yaparak raporda yansıtılan son verilerin ciddiyetine vurgu yaptı ve “Bu yılki Dünya Uyuşturucu Raporu’ndaki bulgular, küresel uyuşturucu sorunlarıyla ilgili bilmediklerimizi ortaya çıkarıyor ve aynı zamanda da durumun daha da karmaşık olduğunu gösteriyor” dedi. Fedotov ayrıca uyuşturucuyla mücadelede ‘dengeli ve bütünleşmiş bir sağlık ve ceza adaletinin sağlanması için’ uluslararası bazdaki işbirliklerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Dünyada 270 milyonun üzerinde insan uyuşturucu kullanıyor UNODC uzmanlarınca hazırlanan Dünya Uyuşturucu Raporu Çarşamba günü yayınlandı. Raporda paylaşılan en güncel verilere göre dünyada uyuşturucu kullananların sayısı 2017 yılında yaklaşık 271 milyon olarak kaydedildi. 35 milyon bağımlıysa, uyuşturucu kullanımına dayalı rahatsızlıklar yaşıyor. Uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin üçte ikisiyse morfin türevli opioid ağrı kesicilerinin bağımlıları.

Raporda uyuşturucu kullananların sayısının on yılda yüzde 30 oranında arttığı kaydedilirken, bunun kısmen de 15-64 yaş arası nüfusun da yüzde 10 artmış olmasına bağlı olduğu belirtildi. Diğer taraftan bu artışın büyük bir bölümünün Afrika, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaygınlaşan opioid kullanımıyla da bağlantılı olduğunun altı çizildi. Uyuşturucu bağımlılarının sadece yedide biri tedavi olabiliyor Yasadışı madde olan eroin ve çeşitli ağrı kesicilerden ve sentetik maddelerden oluşan opioidlerin kullanımı özellikle Amerika ve Kanada’da kriz boyutuna ulaşmış durumda. 2017 yılında bu iki ülkede 51 binden fazla aşırı dozda opioid kullanımı vakasına rastlandı. Ve bu rakamın bir önceki yıla oranla yüzde 25 oranında fazla olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca bağımlıların tedavisiyle ilgili araştırma sonuçları da paylaşıldı. Bununla ilgili son verilere göre, uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlığı olanların sadece yedide biri tedavi görüyor. Gerekli tedaviye erişimin yetersiz ve kısıtlı olduğu belirtilen raporda sağlık hizmetlerinin insan hakkı olduğu hatırlatılıyor ve hem ülke yönetimlerinin hem de uluslararası camianın bu sorunun bir an önce giderilmesi için çağrıda bulunuluyor.