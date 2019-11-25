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Uyuşturucu komasına giren üniversiteli genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 18:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu komasına giren üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Aktaş Sokak’ta meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu komasına giren üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Aktaş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Alaplı Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Ö.A. (21), üniversite öğrencisi B.A. (23), A.G. (23), M.D. (24) ve işsiz olan A.H.T. (20) ile birlikte uyuşturucu madde kullandı. Sabah saatlerinde fenalaşan Ö.A, arkadaşları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan üniversiteli genç, daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’dan eğitim için Zonguldak’a gelen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan olay üzerine Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda B.A. ile A.G.’yi gözaltına alırken, evlerinde yaptığı aramada bir adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma” suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta düzenledikleri operasyonda daha önceden uyuşturucu satıcılığından suç kaydı bulunan M.O.’yu (59) gözaltına almış ve otomobilinde yapılan aramada 990 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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