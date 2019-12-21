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Uyuşturucu konusunda aileler bilgilendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 17:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi’nde uyuşturucu ile mücadele hakkında vatandaşlara bilgi verildi.(GADEM) Gençlik ve Aile Destek Merkezi iş birliğiyle düzenlenen konferans ailelerin dikkatini çekti.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi’nde uyuşturucu ile mücadele hakkında vatandaşlara bilgi verildi.
(GADEM) Gençlik ve Aile Destek Merkezi iş birliğiyle düzenlenen konferans ailelerin dikkatini çekti. Aile Meclisi Derneği Başkanı Şerafettin Tosun’un düzenlediği konferansa gelen anne babalara uyuşturucuyla ilgili bilgilendirici kitap ve broşürler dağıtıldı. Şerafettin Tosun, “Bağımlılıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Aile Destek Merkeziyle birlikte mahalle ve muhtarımızla beraber toplantı yaparak çağımızın hastalığı olan uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede bizde bir nefer olarak ülkemizdeki gençliğimize musallat olan bu olaydan kurtulmak için tüm halkımızla ve GADEM ‘le beraber çalışıp gençliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere musallat olan bu alışkanlığı hayatımızdan çıkartmak için uğraşıyoruz ve temiz bir gençlik istiyoruz. Gelecek neslimize zarar verenlere karşı mücadele ediyoruz ve sürekli olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda sahada olacağız. Buradan toplumumuza diyoruz ki, gözümüz kulağımız olun, huzurunuz olalım” dedi.
Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı ise, ”Bu akşam ki konumuz, madde bağımlığı üzerinde, vatandaşlarımızla sohbet mahiyetinde geçti. Bunların sürekli olması vatandaş ve gençlerimiz açısından çok faydalı olur” ifadelerini kullandı.

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