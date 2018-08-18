"Uyuşturucu konusunda birlikte mücadele etmeliyiz"

İSTANBUL (AA) - Temiz Toplum Derneği (TTD) Genel Başkanı Bilal Ay, "Uyuşturucu bağımlılığı hızla yayılıyor. Birlikte mücadele etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, uyuşturucuyla ve toplumdaki olmusuzluklarla mücadele eden TTD Genel Başkanı Bilal Ay'ın görüşlerine yer verildi.

İstanbul'da hayatında bir kez olsun uyuşturucu kullanmış 500 bin kişi olduğunu öngördüklerini ifade eden Ay, uyuşturucu konusunda yapılan araştırmaları titizlikle takip ettiklerini, uzmanları dinlediklerini, bağımlılar ve aileleriyle diyalog kurduklarını aktardı.

Ay, "İstanbul'un nüfusunu 15 milyon değil, 20 milyon bile saysak her 40 kişiden birisi uyuşturucuya bulaşmış. Aileleri ile birlikte düşündüğümüzde sadece İstanbul'da 2 milyon kişi uyuşturucu belasından etkileniyor. İnanması güç ama uyuşturucu kullanma yaşı 8’e kadar indi. Bu da nasıl bir bela ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde kullanımı oldukça artan sentetik uyuşturucuya dair bilgi veren Ay, sentetik uyuşturucunun bir kerede bağımlılık yaptığını, 10 gün içerisinde beynin yüzde 60'ını yok ettiğini ve 3 sene içerisinde de öldürdüğünü belirtti.