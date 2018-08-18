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"Uyuşturucu konusunda birlikte mücadele etmeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

TTD Genel Başkanı Bilal Ay: - "Uyuşturucu bağımlılığı hızla yayılıyor. Birlikte mücadele etmeliyiz"

İSTANBUL (AA) - Temiz Toplum Derneği (TTD) Genel Başkanı Bilal Ay, "Uyuşturucu bağımlılığı hızla yayılıyor. Birlikte mücadele etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, uyuşturucuyla ve toplumdaki olmusuzluklarla mücadele eden TTD Genel Başkanı Bilal Ay'ın görüşlerine yer verildi.

İstanbul'da hayatında bir kez olsun uyuşturucu kullanmış 500 bin kişi olduğunu öngördüklerini ifade eden Ay, uyuşturucu konusunda yapılan araştırmaları titizlikle takip ettiklerini, uzmanları dinlediklerini, bağımlılar ve aileleriyle diyalog kurduklarını aktardı.

Ay, "İstanbul'un nüfusunu 15 milyon değil, 20 milyon bile saysak her 40 kişiden birisi uyuşturucuya bulaşmış. Aileleri ile birlikte düşündüğümüzde sadece İstanbul'da 2 milyon kişi uyuşturucu belasından etkileniyor. İnanması güç ama uyuşturucu kullanma yaşı 8’e kadar indi. Bu da nasıl bir bela ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde kullanımı oldukça artan sentetik uyuşturucuya dair bilgi veren Ay, sentetik uyuşturucunun bir kerede bağımlılık yaptığını, 10 gün içerisinde beynin yüzde 60'ını yok ettiğini ve 3 sene içerisinde de öldürdüğünü belirtti.

- "Uyuşturucu tedavisi çok aşamalı bir süreç"

Bilal Ay, uyuşturucu bağımlısı bir kişinin tedavisinin çok aşamalı bir süreç olduğuna işaret ederek, "Öncelikle ikna ile tedavi gerçekleşecek. Ardından bir rehabilitasyon süreci yaşanması gerekiyor ve son olarak da bağımlının eski ortamına dönmemesi yani farklı bir yere taşınması gerekiyor. Ancak ülkemizde rehabilitasyon aşaması maalesef yok." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de bağımlılık tedavisi yapılan AMATEM'lerin kapasitelerinin yetersiz olduğunu Aktaran Ay, şunları kaydetti:

"Ülke genelindeki AMATEM'lerin toplam yatak kapasitesi 600-650 civarında. Bugün randevu almak için arasanız 2-3 ay sonraya gün veriyorlar. Daha da vahimi uyuşturucuya bulaşmış kardeşlerimiz bizlere AMATEM'lere de uyuşturucunun girdiğini söylüyorlar. Ayrıca bugün, bir bağımlı 18 yaşını aşmışsa ancak sosyal güvencesi yoksa tedavi olamıyor. Özel bir takım rehabilitasyon merkezleri var ancak onlar da işi tamamen ranta ve ticarete dökmüş durumda. Devletimiz bu işe büyük bir ciddiyet ve titizlikle el atmalı."

Uyuşturucuyu bırakan kişilerin sürekli kontrol altında tutulması gerektiğini vurgulayan Ay, bireyin uyuşturucu olan ortamdan taşınması, cep telefonu ve sosyal medyadan da uzak durması gerektiğine dikkati çekti.

- "Tedaviden sonra rehabilitasyon süreci çok önemli"

Tedavinin ardından gerçekleştirilmesi gereken rehabilitasyon sürecinin önemine de değinen Ay, "Bağımlıların mücadele etmesi için gereken öz güvene kavuşacakları bir süreç için rehabilitasyon merkezleri çok önemli. Maalesef bizde bu alan eksik. Aileler evlatlarını yeterince takip edemez ancak bu merkezlerde, kendisiyle aynı mücadeleyi verebileceği insanlarla birlikte eğitim alabiliyor. Orada öz güven ve gerekli donanımı alabiliyor. Bu hayata yeniden başlayabilmesi adına önemli." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyle milletçe mücadele edilmesi gerektiğini belirten Ay, şu değerlendirmede bulundu:

"Uyuşturucu bağımlılığı hızla yayılıyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Birlikte mücadele etmeliyiz. Bizim şu anda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar daha çok ön alma ve gündem oluşturma yönünde. Konferanslarla gençlerimize ulaşıyor ve tuzağa karşı onları uyarıyoruz. Bu konuda dikkatli olmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Bu da uyuşturucu ile mücadelede çok önemli ve savunma hattı."

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bağımlılık Temiz Toplum Derneği (TTD) TTD Genel Başkanı Bilal Ay uyuşturucu

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