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Uyuşturucu köpeği 'Vuslat'a emeklilik töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

  Jandarma Genel Komutanlığı, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nda 10 yıllık görev süresini dolduran uyuşturucu madde arama köpeği 'Vuslat'ın, düzenlenen törenle emekli olduğunu Twitter'da duyururken, deniz kıyısında şezlongda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nda 10 yıllık görev süresini dolduran uyuşturucu madde arama köpeği 'Vuslat'ın, düzenlenen törenle emekli olduğunu Twitter'da duyururken, deniz kıyısında şezlongda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Vuslat'ın emekli edildiğini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vuslat'ın, deniz kıyısında şezlongda başında gözlükle çekilen fotoğrafının yanında, görevde çekilen fotoğrafları paylaşılarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Artvin İl Jandarma Komutanlığınca; 10 yıllık görev süresini tamamlayan uyuşturucu madde arama köpeği 'Vuslat'a emeklilik töreni düzenlendi. Kariyeri boyunca 466 operasyona katılan ve 750 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçiren Vuslat'a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.'

FOTOĞRAF

ANKARA, (DHA)

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