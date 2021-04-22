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Uyuşturucu krizine giren genç kız dehşet saçtı

22.04.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu bağımlısı Nurten M. (26), annesi Gülçin Akyatan’dan (51) uyuşturucu parası alamayınca sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları kırdı. Gazetecilere tepki gösteren Nurten M. kıyafetlerini çıkartmaya çalıştı. Mutfaktan aldığı bıçakla intihar edeceğini söyleyip, kendisini banyoya kilitleyen Nurten M., müzakereci polis tarafından güçlükle ikna edilerek tedavi için hastaneye götürüldü.

Uyuşturucu krizine giren genç kız dehşet saçtı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde bedensel engelli kızı Gamze M. (34) ile birlikte yaşayan Gülçin Akyatan’ın diğer kızı Nurten M., yaklaşık 5 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladı. Zaman zaman uyuşturucu krizine giren ve annesiyle ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen Nurten M.'nin, uyuşturucu parası almak için ailesini defalarca tehdit ettiği iddia edildi. Günün belirli saatlerinde uyuşturucu krizine giren Nurten M.’nin tehditleri nedeniyle anne Gülçin Akyatan ile diğer kızı Gamze M., diken üstünde yaşadığını ifade etti.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

Dün sabah saatlerinde yine uyuşturucu krizine giren Nurten M., annesinden para istedi. Annesi bu isteğini reddedince sinirlenen Nurten M., evdeki eşyaları kırdı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nurten M., sağlık görevlilerince Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından eve gelen Nurten M., annesinden uyuşturucu parası alamayınca iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla kendini öldüreceğini söyledi. Uyuşturucu krizindeki Nurten M., kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce evin kapısını tekmeleyip, tehditler savurarak kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı.

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‘KENDİNİ EVİN BANYOSUNA KİLİTLEDİ’

Kendini evin banyosuna kilitleyen Nurten M., sinir krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yeniden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin kapısının önünde sinir krizi geçiren anne “Allahım ne hale geldim? Şu halime bakın. Yeter artık” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Nurten M. ise bağırmaya ve tehditler savurmaya devam etti. Polis ve sağlık ekipleri, genç kızı ikna etmek için uzun süre çabaladı.

‘LANET OLSUN UYUŞTURUCUYA’

Anne Gülçin Akyatan, uyuşturucu bağımlısı kızının akli dengesini kaybettiğini ve yardım beklediğini belirterek, “Her gün polis ve ambulans çağırıyorum. Bugün de krize girdi. Ben engelli kızımla ne yapayım? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, Cumhurbaşkanım'dan yardım istiyorum. Yeter artık, kurtarın bizi. Her gece korku içinde yatıyorum. Kızımın tedavi edilmesini istiyorum. Lanet olsun uyuşturucuya” diye konuştu.

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‘UYUŞTURUCU İÇ, YÜRÜRSÜN’

Abla Gamze M. ise kardeşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, “Bana saldırıyor, uyuşturucuya teşvik ediyor. Her gün şiddet görüyorum. Bana, ‘Abla gel, uyuşturucu iç, yürürsün’ diyor. Yardım istiyorum” dedi.

Eve gelen müzakereci polis, güçlükle ikna ettiği Nurten M.’yi evden çıkardı. Baygınlık geçiren Nurten M. hastaneye, ailesi ise polis merkezine götürüldü.

(İHA)

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