Uyuşturucu krizine giren genç kız dehşet saçtı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde bedensel engelli kızı Gamze M. (34) ile birlikte yaşayan Gülçin Akyatan’ın diğer kızı Nurten M., yaklaşık 5 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladı. Zaman zaman uyuşturucu krizine giren ve annesiyle ablasına şiddet uyguladığı öne sürülen Nurten M.'nin, uyuşturucu parası almak için ailesini defalarca tehdit ettiği iddia edildi. Günün belirli saatlerinde uyuşturucu krizine giren Nurten M.’nin tehditleri nedeniyle anne Gülçin Akyatan ile diğer kızı Gamze M., diken üstünde yaşadığını ifade etti.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

Dün sabah saatlerinde yine uyuşturucu krizine giren Nurten M., annesinden para istedi. Annesi bu isteğini reddedince sinirlenen Nurten M., evdeki eşyaları kırdı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nurten M., sağlık görevlilerince Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından eve gelen Nurten M., annesinden uyuşturucu parası alamayınca iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla kendini öldüreceğini söyledi. Uyuşturucu krizindeki Nurten M., kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce evin kapısını tekmeleyip, tehditler savurarak kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı.