Uyuşturucu kullanan 2 sanığa hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu madde kullanıcısı oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan ev kadını Gamze D. ve işsiz Sedat E.'ye, 1 yıl 8 ay ile 2 yıl hapis cezası verildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen davalarda, tutuksuz sanıklar Gamze D. ve Sedat E. ile avukatları hazır bulundu. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında dava açılan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlarini istedi. Pişman olduğunu belirten Gamze D. "Gelin olma psikolojisi ile nişanlımdan habersiz 1- 2 defa uyuşturucu kullandım. Uyuşturucu kullanıcısı ve bağımlısı değilim. Suçsuzum" dedi. Diğer sanık Sedat E. de uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu Gamze D.'yi 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay, Sedat E.'yi de 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 2 sanık için cezalarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.



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