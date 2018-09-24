Uyuşturucu kullanan 2 sanığa hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu madde kullanıcısı oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan ev kadını Gamze D. ve işsiz Sedat E.'ye, 1 yıl 8 ay ile 2 yıl hapis cezası verildi.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen davalarda, tutuksuz sanıklar Gamze D. ve Sedat E. ile avukatları hazır bulundu. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında dava açılan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlarini istedi. Pişman olduğunu belirten Gamze D. "Gelin olma psikolojisi ile nişanlımdan habersiz 1- 2 defa uyuşturucu kullandım. Uyuşturucu kullanıcısı ve bağımlısı değilim. Suçsuzum" dedi. Diğer sanık Sedat E. de uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu Gamze D.'yi 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay, Sedat E.'yi de 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 2 sanık için cezalarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı
MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
Evlilik yarışmasında damatlardan vazgeçip stüdyoyu terk ettiler!
Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Sel suları çekilince ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor
Ankara'da ormanda sır cinayet
Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum