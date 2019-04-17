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Uyuşturucu kullanan genç çırılçıplak sokak ortasında yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:35 | Son Güncelleme

Osmaniye’de uyuşturucu kullandığını ileri sürülen genç, soyunarak çırılçıplak sokak ortasında yürüdü.Edinilen bilgiye göre, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi Mithatpaşa İlkokulu civarında yolun ortasında üzerinde hiç bir şey olmayan ve çırılçıplak yürüyen genci görenler hemen telefonlarına sarıldı.

Osmaniye’de uyuşturucu kullandığını ileri sürülen genç, soyunarak çırılçıplak sokak ortasında yürüdü.
Edinilen bilgiye göre, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi Mithatpaşa İlkokulu civarında yolun ortasında üzerinde hiç bir şey olmayan ve çırılçıplak yürüyen genci görenler hemen telefonlarına sarıldı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan ve isminin M.Y. olduğu öğrenilen genç, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Önce çarşı polis karakoluna ardından da sağlık kontrolü için Osmaniye Devlet Hastanesine götürülen 26 yaşındaki M.Y.’nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

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