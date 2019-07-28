HABER

Uyuşturucu kullanan genci yaraladı, evi kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

ADANA'da, metruk binada uyuşturucu kullanmaları nedeniyle tartıştığı bir grup gençten Nevzat Uğurludoğan'ı bıçakla yaralayan İlhami Uğur (65), olayın ardından kaçtı. Uğur'un evi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotof kokteyliyle kundaklandı.

Uyuşturucu kullanan genci yaraladı, evi kundaklandı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, metruk binada uyuşturucu kullanmaları nedeniyle tartıştığı bir grup gençten Nevzat Uğurludoğan'ı bıçakla yaralayan İlhami Uğur (65), olayın ardından kaçtı. Uğur'un evi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotof kokteyliyle kundaklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Denizli Mahallesi 57188 Sokak'ta meydana geldi. İlhami Uğur, evinin yakınlarındaki metruk binada uyuşturucu kullandıkları öne sürülen bir grup genci, maddeyi kullanmamaları için uyardı. Bu sırada gençlerle Uğur arasında tartışma başlatı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İlhami Uğur, gençlerden Nevzat Uğurludoğan'ı bıçakladı. Yaralanan Uğurludoğan kanlar içinde yere yığılırken, İlhami Uğur ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Uğurludoğan ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğurludoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise firari İlhami Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.
Aynı gün gece saatlerinde, İlhami Uğur'un evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pencereden atılan molotof kokteyliyle kundaklandı. Evde bu sırada kimsenin olmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Firari İlhami Uğur’un kızı Hatice Uğur, babasının tartıştığı madde bağımlılarının birkaç kez kardeşini gasbettiğini ileri sürerek, "Babam metruk binadaki uyuşturucu kullananlara sürekli karşı çıkıyordu. Kardeşimi işten döndüğü sırada yine gasbettiler. Babama söylememişti. Bir süre sonra babama söyleyince babam da gençleri uyarmaya gitti. Bu sırada babama küfür etmişler. O da bir kişiyi yaralamış" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu kullanan genci yaraladı, evi kundaklandıUyuşturucu kullanan genci yaraladı, evi kundaklandıUyuşturucu kullanan genci yaraladı, evi kundaklandı

Çok sayıda kişi katıldı! Havadan böyle görüntülendiÇok sayıda kişi katıldı! Havadan böyle görüntülendi
Torbalı'da orman yangınıTorbalı'da orman yangını
Genç kızı yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan tutuklandı (3)Genç kızı yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan tutuklandı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.