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Uyuşturucu kullandı, eve dönerken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nde, arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullanıp, alkol alan Muharrem S.(35) dönüş yolunda kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Uyuşturucu kullandı, eve dönerken öldü

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nde, arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullanıp, alkol alan Muharrem S.(35) dönüş yolunda kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, İstanbul Tuzla'da yaşayan Muharrem S. ve H.U. dün Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nın bulunduğu alana geldi. İki arkadaş burada uyuşturucu kullanıp, alkol aldı. İkili, H.U.'nun kullandığı otomobille gece yarısı Tuzla'ya dönmek için yola çıktı. Ancak İzmit Kuruçeşme Mevkii'ne geldiklerinde Muharrem S. fenalaştı. H.U. otomobili hemen yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna çekip, 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Muharrem S.'ye müdahalede bulundu. Ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muharrem S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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