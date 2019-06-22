HABER

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 2 arkadaş öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 00:45 | Son Güncelleme

İZMİT'te, uyuşturucu madde kullandıktan sonra ayrılan iki arkadaştan Ş.B.K., evinde ölü bulundu, B.S.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli) (DHA)- İZMİT'te, uyuşturucu madde kullandıktan sonra ayrılan iki arkadaştan Ş.B.K., evinde ölü bulundu, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İki arkadaş B.S. ve Ş.B.K., iddiaya göre, gece saatlerinde birlikte uyuşturucu madde kullandı. Daha sonra Ş.B.K. Yüce Rıfat Sokak'taki evine, B.S. ise aynı mahallede, Şehit Ali Sokak'taki arkadaşına misafirliğe gitti. B.S., sabah saatlerinde rahatsızlanınca, arkadaşları sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.S. ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bu sırada, aynı saatlerde Ş.B.K.'nın arkadaşları evine gitti. Arkadaşları, Ş.B.K.'nın hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ş.B.K.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ş.B.K.'nın cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıElazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandıKız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Babel şoku! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Babel şoku! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.