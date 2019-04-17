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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen DJ, hayatını kaybetti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

GENÇ DJ'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Bornova ilçesindeki Kazım Dirik Mahallesi'ndeki evinde, birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından ölü bulunan DJ İlkehan K.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen DJ, hayatını kaybetti (2)

GENÇ DJ'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Bornova ilçesindeki Kazım Dirik Mahallesi'ndeki evinde, birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından ölü bulunan DJ İlkehan K. (24) için, Çiğli ilçesindeki Egekent Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindide düzenlenen cenaze törenine, İlkehan K.'nin ailesi ve akrabalarının yanı sıra, çok sayıda arkadaşı katıldı. İlkehan K.'nin acılı babası gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, annesi Huriye K. de tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı sonrasında helallik alınmasının ardından, İlkehan K.'nin cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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