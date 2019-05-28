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Uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 arkadaştan 2'si ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 arkadaştan 2'si evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulundu.

Uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 arkadaştan 2'si ölü bulundu

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 arkadaştan 2'si evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulundu. Hastaneye kaldırılan 3 arkadaş ise ölüm kalım savaşı veriyor.
Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde yaşayan A.R.S. (21) ve Y.T. (21) evlerinin yakınındaki inşaatta 3 arkadaşlarıyla buluştu. Burada uyuşturucu madde aldıkları öne sürülen 5 arkadaş fenalaştı. Sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, A.R.S. ve Y.T.'nin cansız bedenlerini buldu.
Baygın haldeki 3 genç ise ambülansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ölüm haberleri üzerine yakınları sinir krizleri geçiren A.R.S. ve Y.T.’nin kesin ölüm nedenleri Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 arkadaştan 2'si ölü bulunduUyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 arkadaştan 2'si ölü bulundu

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