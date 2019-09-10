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'Uyuşturucu kullandım' diyerek arkadaşını çağırdı, çatıdan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, üniversite öğrencisi B.B.(19), "Uyuşturucu kullandım, bana yardım et" diye çağırdığı arkadaşının yanından kaçarak, rastgele girdiği 3 katlı binanın çatısından atladı.

'Uyuşturucu kullandım' diyerek arkadaşını çağırdı, çatıdan atladı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, üniversite öğrencisi B.B.(19), "Uyuşturucu kullandım, bana yardım et" diye çağırdığı arkadaşının yanından kaçarak, rastgele girdiği 3 katlı binanın çatısından atladı. Bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düşen B.B., ağır yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evinden çıkan üniversite öğrencisi B.B., arkadaşı K.B.'yi arayarak, "Uyuşturucu kullandım bana yardım et. Çabuk yanıma gel, sana ihtiyacım var, yanımda ol" diyerek, telefonu kapattı. B.B., yanına gelen arkadaşıyla kısa süre sohbet ettikten sonra koşarak, kaçmaya başladı. K.B. de gözden kaybolan arkadaşını aramaya başladı ancak sonuç alamadı.
KAPILARI YUMRUKLADI
B.B., aynı mahalledeki 1207 Sokak'taki 3 katlı binanın önüne geldi. Zillere basan genç, kapının açılmasıyla binaya girdi. Tek tek daire kapılarını da yumruklayan B.B., 2'nci kattaki dairede oturan kadının kapıyı açması üzerine, "Abla uyuşturucu kullandım" dedi. Korkan kadın, kapıyı B.B.'nin üzerine kapatarak, durumu polise bildirdi.
ÇATIDAN ATLADI
B.B. daha sonra binanın çatısına çıktı. Çatıdan atlayan genç, bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düştü. Gürültü üzerine bahçeye çıkan bina sakinleri, kan içinde yatan B.B.'yi buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.B., ambulansla özel hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yoğun bakımdaki B.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
ARKADAŞI OLDUĞUNU POLİSTEN ÖĞRENDİ
Polis olay yerinde inceleme yaparken, arkadaşını aramaya devam eden K.B., kalabalığı fark etti. Evin önüne geldiğin de hastaneye kaldırılan kişinin arkadaşı olduğunu öğrenen K.B., büyük şok yaşadı. K.B. ve bina sakinlerinin ifadesine başvuran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

'Uyuşturucu kullandım' diyerek arkadaşını çağırdı, çatıdan atladı'Uyuşturucu kullandım' diyerek arkadaşını çağırdı, çatıdan atladı'Uyuşturucu kullandım' diyerek arkadaşını çağırdı, çatıdan atladı

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