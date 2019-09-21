Ekiplerin nezaretinde, "torbacı" tabir edilen Afganistan uyruklu sokak satıcısını arayan F.K, uyuşturucuya ihtiyacı olduğunu nerede buluşabileceklerini sordu.

Gözaltına alınan F.K, emniyetteki sorgusunda uyuşturucuyu, adının Hacı olduğunu bildiği Afgan uyruklu bir kişiden aldığını söyledi.

Aramada, F.K'nin cebinden çıkan sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya ve beyaz kağıda sarılı bir miktar eroin ele geçirildi.

Ekipler, Demetevler Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada yaya olan F.K'dan şüphelenerek, üst araması yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bunun üzerine, sokak satıcısının verdiği adrese giden polis, gerçek ismi Mohammad Alem Azımı olan "torbacı"yı ve yanında gelen C.E.E'yi yakaladı. Azımı'nın üzerinde 3 şeffaf poşete sarılı yaklaşık 10 gram eroin ele geçirildi.

Azımı'nın ikamet adresinde yapılan aramada ise 85 gram daha eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Afganistan uyruklu sokak satıcısı Azımı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

