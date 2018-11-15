Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Uyuşturucu Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması düzenlenecek.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, uyuşturucuyla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek yarışmaya üniversite öğencileri çekecekleri kısa filmlerle katılabilecek.

Hazırlanacak kısa filmlerin konusu, uyuşturucuyla mücadele ve madde bağımlılığının zararlarına ilişkin olacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 1 Mart'a kadar eserlerini Başkanlığa gönderebilecek.

Birincinin 15 bin lira,

ikincinin 10 bin lira ve üçüncünün 5 bin lirayla ödüllendirileceği yarışmada, 2 bin 500 lira tutarında da iki mansiyon ödülü verilecek.

Süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak eserlerde uyuşturucu kullanımını gösteren resimler veya kullanım şekline ilişkin bilgi verici ifadeler veya aparatlar kesinlikle yer almayacak.

Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye "http://www.narkotik.pol.tr"​ internet sitesinden ulaşılabilecek.

