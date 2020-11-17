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Uyuşturucu kullanıp direksiyona geçmesi pahalıya patladı

17.11.2020 15:56 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan bir şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu ve 6 bin 333 TL para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Sivas’ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan bir şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu ve 6 bin 333 TL para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 55 adet sentetik ecza, 1.40 gram metamfetamin, 29.42 gram esrar ve 1.24 gram bonzai maddeleri ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şahıs hakkında işlem yapılırken 1 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanımının ardından araç kullanan 1 şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu ve 6 bin 333 TL idari para cezası uygulandı. Öte yanan şahıs hakkında trafiği tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

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