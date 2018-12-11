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Uyuşturucu kullanıp, önüne çıkan 4 kişiyi bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan S.Ç.

Uyuşturucu kullanıp, önüne çıkan 4 kişiyi bıçakladı

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan S.Ç. (19), yolda önüne çıkan 4 kişiyi bıçaklayarak, yaraladı. S.Ç., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Geyve merkezde meydana geldi. S.Ç., kullandığı uyuşturucu maddenin etkisindeyken, elindeki bıçakla yolda önüne çıkanlara saldırdı. N.K., R.A., E.A. ve A.S., S.Ç.'nin bıçaklı saldırısı sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler, yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Servis ile polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırının ardından kaçan S.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.Ç.'nin, uyuşturucu madde kullandığı için daha önce tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

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