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'Uyuşturucu kullanma' diye uyaran ağabeyini av tüfeğiyle yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 19:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mustafa D.

'Uyuşturucu kullanma' diye uyaran ağabeyini av tüfeğiyle yaraladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mustafa D. (26), iddiaya göre, kendisini uyuşturucu kullanmaması yönünde uyaran ağabeyi Hüseyin D.'yi (29) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı genci, annesi Nevin D. öperek sakinleştirmeye çalıştı.
Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, eve uyuşturucu alıp gelen kardeşi Mustafa D.'yi, uyuşturucu kullanmaması yönünde uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma sırasında Mustafa D., evdeki av tüfeğini alarak ağabeyi Hüseyin D.'yi sağ bacağından yaraladı. Mustafa D. evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Hüseyin D., İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Olayı öğrenip acil servise gelen anne Nevin D., acılar içindeki oğlunu öperek sakinleştirdi. Yaralı genç, ameliyata alındı.
Jandarmanın, kaçan Mustafa D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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