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Uyuşturucu kullanmaktan 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu kullanmak suçundan gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Grup Amirliği ekipler yapmış oldukları çalışmada, ilçenin Alparslan Mahalles’indeki ikamette uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi edinilmesi üzerine söz konusu ikamette yaptıkları aramada, 5.68 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, ikamette bulunan diğer bir şahsın aracında yapılan aramada ise 63,28 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu kullanmak suçundan gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Grup Amirliği ekipler yapmış oldukları çalışmada, ilçenin Alparslan Mahalles’indeki ikamette uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi edinilmesi üzerine söz konusu ikamette yaptıkları aramada, 5.68 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, ikamette bulunan diğer bir şahsın aracında yapılan aramada ise 63,28 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayda ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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