Uyuşturucu kuryesi kadın kendisini böyle savundu! 'Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim'

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında TEM yolunda yaptığı uygulamada yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan Seda Altunbaş E.’nin çantasının yakınında narkotik köpeği 'Sezar' tepki verdi. Çantada yapılan aramada 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seda Altunbaş E., tutuklandı. Seda Alturbaş E.'nin adliyeye çıkarılırken gülümsemesi o dönem gündem oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Seda Altunbaş E., ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Seda Altunbaş E. koronavirüs tedbirleri nedeniyle bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi üzerinden görüntülü olarak duruşmaya katıldı. Duruşma salonunda Seda Altunbaş E.'nin avukatı da hazır bulundu.

Seda Altunbaş E., SEGBİS sisteminden gözyaşları içinde ifade verdi. Evlendikten sonra eşi yüzünden uyuşturucu madde kullanmaya başladığını ve eşi daha sonra cezaevine girdikten sonra maddi zorluk çektiğini ifade eden Seda Altunbaş E. "Eşim cezaevine girmeden önce, yakalandığında görüşe gittiğimde skunk isimli uyuşturucu maddeleri ‘müşterilere sat’ diye söylemişti. Eşimle birlikte yaşadığımız İstanbul Sütlüce semtindeki evimizde 150-200 gram skunk maddesi vardı. Bu skunk maddesini 5 kişiye verirken skunk maddesinden ben de kullanmıştım. Bu işi yaklaşık 2 ay kadar yaptım. Bu işi yapma sebebim ise eşimin cezaevine girmesi üzerine çocuklarımın ve kendi geçimimi sağlamak. Çaresizlik beni uyuşturucu kuryeliğine itti" dedi.