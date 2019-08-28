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Uyuşturucu kuryesi otobüs terminalinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 22:55 | Son Güncelleme

Uyuşturucu kuryesi otobüs terminalinde yakalandı

İstanbul'dan Ordu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 1 kişi otobüs terminalinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ordu'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştığı A.S'yi takibe aldı.

Şüphelinin bindiği yolcu otobüsünü takip eden güvenlik güçleri, Altınordu ilçesi otobüs terminalinde aracı durdurdu.

Narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada, A.S'nin valizinden 1,5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

A.S, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
1 tutuklama ordu polis Terminal uyuşturucu operasyonu

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