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'Uyuşturucu madde çeşitliliğinde büyük artış yaşanıyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 18:22 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Laboratuvar Şefi Justice Tettey, son yıllarda uyuşturucu madde çeşitliliğinde büyük artış yaşandığını belirterek, ''Dünya ülkeleri, uyuşturucu maddelere karşı mücadelede gerekli katkıyı vermeli.

'Uyuşturucu madde çeşitliliğinde büyük artış yaşanıyor'

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Laboratuvar Şefi Justice Tettey, son yıllarda uyuşturucu madde çeşitliliğinde büyük artış yaşandığını belirterek, ''Dünya ülkeleri, uyuşturucu maddelere karşı mücadelede gerekli katkıyı vermeli. Bazı maddeler çok zararlı. Madde ile mücadelede iş birliği şart. Kolluk kuvvetleri, adli toksikologlar ve hatta polis köpekleri ile iş birliğinde başarı elde edebiliriz'' dedi.
Uluslararası Adli Toksikologlar Birliği (TIAFT) Türkiye Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen '3'üncü Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Toplantısı' Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) başladı. NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan kongreye; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, UNODC Laboratuvar Şefi Justice Tettey, TIAFT Başkanı Marc Lebeau, ABD'nin San Francisco Şehri Adli Departman Başkanı Nikolas Lemos, uyuşturucu ile mücadele çalışmasına katkı sağlayan 12 ülkeden kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü ve önemli başarılar elde edildiğini belirtti. Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bizleri cesaretlendirici iş birliği sayesinde uyuşturucu ile mücadelede çok önemli mesafeler katedilerek, etkin bir çalışma yürütülmektedir. Hepimizi ilgilendiren bu konuda alınması gereken tedbirleri artırıyoruz. Daha güzel başarılara ulaşılması için bu tür sempozyumlar önemli. Teknolojinin gelişmesiyle beraber gençlerimizin maddeye kolay ulaşmasından dolayı, daha çok çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.
UNODC Laboratuvar Şefi Justice Tettey de, açılışta yaptığı konuşmada, dünyada son yıllarda uyuşturucu madde çeşitliliğinde büyük artış yaşandığını ve bunun için de mücadelede genel bir iş birliğinin zorunlu olduğunu vurguladı. Tettey, "Dünya ülkeleri, uyuşturucu maddelere karşı mücadelede gerekli katkıyı vermeli. Bazı maddeler çok zararlı. O halde, mücadelede öncelikli maddeleri belirlemeliyiz. Maddeleri kategorize etmek ve en zararlı maddeleri belirlemek için adli toksikologlara büyük görev düşüyor. Günümüzde, mücadele konusunda güzel bir sistem oluşturuldu. Kapasitesi yeterli ülkeler, öncelikli maddeleri belirleyerek mücadele edebiliyor. Yaklaşık iki yıl önce toksikolog portalı oluşturduk ve 80 ülkede 250'den fazla laboratuvar bize daha nitelikli mücadele konusunda fırsat sunuyor. Yakın zamanda da ülkelerin analiz yapabilmesi için mücadele rehberi oluşturduk. Maddelerin çeşitleri artıyor, bunun daha da artmaması için daha çok çalışmalıyız. Madde ile mücadelede iş birliği şart, kolluk kuvvetleri, adli toksikologlar ve hatta polis köpekleri ile iş birliğinde başarı elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.
18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3'üncü Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Toplantısı'nın ilk gününde 'Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Suç Sempozyumu' düzenlendi. En son araştırma bulgularını paylaşmak ve adli toksikoloji alanında son bilgileri birleştirmek için adli tıp uzmanları, ceza uzmanları, polis, avukatlar, farmakologlar ve toksikologlar için fırsatlar sağlayan toplantıda katılımcılar, deneyimlerini sunabilecek, yeni yönleri araştırabilecek ve adli toksikoloji ve ilgili adli bilimler alanındaki konuları tartışacak. Türkiye'de uyuşturucu karşıtı çaba kapsamında alınan kararlar ve yapılması planlanan faaliyetler de bugünkü gelişmeler doğrultusunda tartışılacak. Toplantının açılışında ayrıca jandarmanın eğitimli uyuşturucu arama köpekleriyle de bir gösteri sunuldu.

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'Uyuşturucu madde çeşitliliğinde büyük artış yaşanıyor''Uyuşturucu madde çeşitliliğinde büyük artış yaşanıyor''Uyuşturucu madde çeşitliliğinde büyük artış yaşanıyor''Uyuşturucu madde çeşitliliğinde büyük artış yaşanıyor'

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