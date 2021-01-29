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Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

29.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Bolu’da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda aracın kapılarına gizledikleri 3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda aracın kapılarına gizledikleri 3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.
Durdurulan araçta yapılan aramada, otomobilin kapılarına gizlenmiş halde 3 kilo 630 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan C.D., K.Y. ve F.Ö. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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