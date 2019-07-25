Uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Karabük’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Merkeze bağlı Cumayanı köyünde ormanlık alanda dolaşan R.B., Ü.B., A.G. ve H.D. isimli şüpheliler jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Şahısların üzerinde yapılan aramada, 52 gram kubar esrar, 11 adet Lyrica marka hap, 5 adet Ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet Neurontin marka hap ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmak için pet şişeden yapılmış aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

