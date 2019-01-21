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Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen kişi evde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 23:19 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde 33 yaşındaki Mehmet Salih Şekerci evinde ölü bulundu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde 33 yaşındaki Mehmet Salih Şekerci evinde ölü bulundu. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddia edilen Şekerci'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, bugün akşam saat 20.00 sıralarında Yeşilçam Mahallesi 2007 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşi Mehmet Salih Şekerci'den bir süredir haber alamayan Oya Şekerci, durumdan şüphelenerek Mehmet Salih Şekerci'nin evine gitti. Oya Şekerci kapıyı defalarca çalmasına rağmen, Mehmet Salih Şekerci kapıyı açmadı. Bunun üzerine, yedek anahtarla eve giren Oya Şekerci, Mehmet Salih Şekerci'nin evin salon kısmında yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Salih Şekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Şekerci'nin bulunduğu odada uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller çıktı bulundu. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddia edilen Şekerci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şekerci'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor.

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