Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve yürütülen projelerle 2018'de yakalanan şüpheli sayısı 2017'ye göre yüzde 21'lik artış oranına ulaşmıştır. Her iki yılın aynı dönemleri karşılaştırıldığında birimlerimizce yakalanan uyuşturucu madde miktarlarında kayda değer artışlar olduğu açıkça görülmektedir." dedi.

Uzunkaya, Haliç Kongre Merkezi'nde "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödülleri ve Motosiklet Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, polis teşkilatının başta terör ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere asayişi bozabilecek, huzur ve güvenliği zedeleyebilecek her türlü suçla, suçluyla ve suç odaklarıyla mücadele yürüttüğünü anlattı.

Verilen mücadele ve harcanan emeğin olumlu sonuçlarını görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Sadece 2018 ve 2019'un ilk 5 aylarını değerlendirdiğimizde alınan güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle mal varlığına karşı işlenen asayiş suçlarında 2019'un ilk 5 ayında önceki yıla göre yüzde 17,7 azalma sağlanmış, 2018'in ilk 5 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 43,1'den yüzde 46,1'e yükselmiştir. İmkan ve kabiliyetlerimiz artıkça suç ve suçlularla mücadeledeki başarımız da artmaktadır. Polisimizin etkinliğinin ve görünürlüğünün öne çıkarılmasıyla hem devletin şefkatli yüzü hem de gücü ve otoritesi tesis edilerek, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı bir ortam sağlanmakta, bir yandan da suçluların faaliyet ve yaşam alanları her geçen gün daraltılmaktadır."