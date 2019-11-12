Uyuşturucu madde ticareti yapan 21 şahıs tutuklandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı 1 haftalık operasyonlar neticesinde 27 şahıs tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri 4 Kasım - 10 Kasım tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 9 Kasım günü Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı suçundan yakalanan 1 şahıs yapılan aramada 160 paket kaçak sigara ve 1 şişe kaçak alkol bulunarak el konularak şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan dolayı adli işlem uygulandı.

Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 farklı olayda 29 şahsı yakalayarak adliyeye gönderilmesinin ardından 21 şahıs tutuklandı. Olaylar içerisinde ele geçirilen 1620 gram skunk, 60 gram esrar, 35 gram eroin, 36 gram metamfetamin, 2 adet ectasy hap, 6 gram afyon sakızı, 209 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hasas terazi ele geçirildi.

‘Özel belgelerde sahtecilik yapan ve çeşitli suçlardan dolayı kaçan 3 şahıs yakalandı’

Aynı tarihler arasında polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama emri bulunan, Özel belgede sahtecilik suçundan 1 şahıs, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan 1 şahıs ve Elektronik Haberleşme Kanunu’na Muhalefet suçundan 1 şahıs olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

‘İnsan ticareti yapan şahısa 12 yıl 5 ay hapis cezası’

Göçmen Kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan dolayı 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile birlikte Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 3 yıl 1 hapis cezası olan 1 şahıs yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları adli makamlar sonucunda tutuklanarak ceza evine gönderildi.

