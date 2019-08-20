HABER

Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan D.C.B isimli şüpheliden 6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan D.C.B isimli şüpheliden 6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu kullanıcısı D.C.B.’nin satın aldığı kişileri tespit eden polis, ikametlerine operasyon düzenledi. E.P. ve M.B’nin evinde yapılan aramada 12 gram sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan ’kova’ tabir edilen düzenek ele geçirerek şüpheliler de gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken kaza yaptılar
Yine başka bir uyuşturucu operasyonunda tespit edilen M.C, E.Y. ve D.O. isimli şüpheliler, Yahşihan ilçesi Yenişehir Işıklı Kavşakta polisin ’dur’ ikazlarına uymayıp kaçmaya çalışırken park halindeki 2 araca çarptı. Araç içerisinde yakalanan 3 şüpheliden 255,13 gram olan Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.B, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek suçundan, E.P, M.C, E.Y. ve D.O. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.C.B. ise uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hakkında yapılan cezai işlem sonrası savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Köylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılarKöylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılar
Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü (2)Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü (2)
Siirt’te tarihi eser niteliği olan malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildiSiirt’te tarihi eser niteliği olan malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.