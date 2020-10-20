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Uyuşturucu madde ticareti zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bonzai ve uyuşturucu hap ile yakalanan kadın zanlı, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 34,1 gram bonzai ve 510 adet uyuşturucu hap (extacy) ile yakalanan N.Y.

Uyuşturucu madde ticareti zanlısı tutuklandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bonzai ve uyuşturucu hap ile yakalanan kadın zanlı, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 34,1 gram bonzai ve 510 adet uyuşturucu hap (extacy) ile yakalanan N.Y. (46) isimli kadın zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan hakim karşısına çıkarılan N.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Durumundan şüphelenilen bir araç durdurulmuş, araçta ve araç içerisinde bulunan N.Y.’nin üzerinde yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde 34,1 gram bonzai ve 510 adet uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Uyuşturucu madde ticareti zanlısı tutuklandı

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