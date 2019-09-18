HABER

Uyuşturucu madde ticaretinden aranan 3 şahıs Trabzon’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 21:24 | Son Güncelleme

Trabzon’da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 3 kişi gözaltına alındı.Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu madde ticaretinden aranan 3 şahıs Trabzon’da yakalandı

Trabzon’da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Metropol şehirlerden Trabzon’a uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen ve “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan aranması bulunan M.U., Z.T. ve S.O. isimli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada yaklaşık 700 gram skunk esrar maddesi, 35 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan 3 şahsın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Rukiye öğretmen, boşanma aşamasındaki eşini çocuğunu kaçırmakla suçladıRukiye öğretmen, boşanma aşamasındaki eşini çocuğunu kaçırmakla suçladı
4 ayrı suçtan aranan şahıs polisi görünce pencereden atladı4 ayrı suçtan aranan şahıs polisi görünce pencereden atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.