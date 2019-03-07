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Uyuşturucu madde ticaretine 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 şüpheli tutuklandı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Salkımevler Mahallesi’nde bir araç içerisinde bulunan E.Y.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 şüpheli tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Salkımevler Mahallesi’nde bir araç içerisinde bulunan E.Y. ile Y.Y. isimli şahıslar üzerinde yapılan kontrolde 1.6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şahısların uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şahsın T.Ç. olduğunu beyan etmeleri üzerine şahsın ikametinde yapılan kontrolde T.Ç, M.T, C.P. ve Kırgızistan uyruklu O.S. gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararı üzerine şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramada T.Ç.’nin üzerinde 0.2 gram, M.T.’in üzerinde 0,3 gram, ve ikamette 0,6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden E.Y, Y.Y, M.T, C.P, O.S. ve T.Ç hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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