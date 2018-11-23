Uyuşturucu operasyonda, 11 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, cinayet suçundan 11 yıldır aranan şüphelinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, A.A. ile G.P ve C.P gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yeri ile aracında yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu skunk ile 2 tabanca, 1 hassas terazi, 50 fişek, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 470 lira, 100 pound, 5 bin 750 euro ile 235 dolar ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan şüphelilerden A.A.'nın 'kasten adam öldürme,' 2 'basit yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından Mersin'de 11 yıldır arandığı ortaya çıktı. İfade işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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