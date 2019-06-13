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Uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 07:42 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce son 2 günde 28 ilde yapılan operasyonlarda, 25 kilo 499 gram uyuşturucu madde ile 753 uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından son 2 günde 28 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 25 kilo 499 gram uyuşturucu madde ile 753 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 2 günde 28 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 25 kilo 499 gram uyuşturucu madde ile 753 uyuşturucu hap ve 21 kök kenevire el konuldu.

Operasyonlarda ayrıca 13 fişek, 2 tabanca, 5 hassas terazi ve 15 bin 876 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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