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Uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 00:23 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce son 3 günde, 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 25 kilo 990 gram uyuşturucu madde ve 8 bin 643 uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 38 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarda 231 kişi gözaltına alındı.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, son 3 günde, 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 25 kilo 990 gram uyuşturucu madde ile 8 bin 643 uyuşturucu hap ve 166 kök kenevire el konuldu.

Operasyonlar kapsamında ayrıca 5 tabanca, 4 hassas terazi ve 10 bin 795 lira nakit para ele geçirilirken, 231 kişi gözaltına alındı.

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uyuşturucu operasyonları

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