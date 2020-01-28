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Uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

Uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik 60 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 752 kişi gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen operasyonlarda 184 kilogram esrar, 87 kilogram eroin, 2 kilogram skunk, 65 gram metamfetamin, 6 kilogram bonzai ve 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 44 tabanca ve tüfek ile 84 bin 540 liraya ise el konulurken, 752 kişi gözaltına alındı.

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Emniyetin 60 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 667 bin

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