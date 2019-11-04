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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 kişiden 13’ü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Denizli’de narkotik polisi tarafından son bir haftada zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 13’ü tutuklandı.

Denizli’de narkotik polisi tarafından son bir haftada zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 13’ü tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca eroin ve esrar başta olmak üzere çeşitli türlerde uyuşturucularda ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde arasında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından diğer illerden getirdikleri uyuşturucuları kentte satmaya çalıştıkları ve torbacı diye adlandırılan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 13’ü sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Operasyonlarda ayrıca 15 gram eroin 263 gram esrar, 119 gram metanfetamin, 73 adet extacy isimli uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 7 adet mermi ele geçirildi.

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