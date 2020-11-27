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Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

27.11.2020 14:26 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen A.M.’nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 354,75 gram bonzai, 12 adet sentetik ecza hap, 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 8 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi elde edildi. Gözaltına alınan A.M. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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