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Uyuşturucu operasyonu: 16 kişi yakalandı

19.02.2021 00:14 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu operasyonu: 16 kişi yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 ayrı operasyonla çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 16 kişi hakkında adli işlem uygulandı.Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 ayrı operasyonla çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 16 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda S.A.(32), S.A (41), C.A (31) ve İ.K. (30), Devrek ilçesinde V.K. (25), O.G. (30) ve M.D. (30) Gökçebey ilçesinde A.E. (39) ve E.S. (25) isimli şahıslar yakalandı. Operasyonlarda; 76 kök kenevir, 293,94 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet silah, 1 adet sustalı bıçak, 10 adet fişek ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 8-18 Şubat (10 günlük) tarihleri arasında yapılan 9 operasyonda, 16 şahsa adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonu: 16 kişi yakalandı

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