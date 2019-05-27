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Uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 16:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Narkotim ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şahısların üzerinde 4 paket halinde 26 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Narkotim ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan şahısların üzerinde 4 paket halinde 26 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Manavgat girişinde durdurulan araçta arama yapıldı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu araçtaki şahıslardan A.K.’nin üzerinde 3 paket halinde 19.69 gram eroin maddesi, F.C.’nin üzerinde 1 paket halinde 6.42 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerden S.M. ile Ö.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, A.K. ile F.C. hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem yapılırken, A.K. ve F.C. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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