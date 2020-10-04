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Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 18:17 | Son Güncelleme

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen 3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen 3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen İ.İ., M.K., C.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 83.78 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet şeffaf poşet ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 460 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.İ., M.K. ve C.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.İ., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilerken, M.K. ve C.A ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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