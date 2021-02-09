HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

09.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, iki ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, iki ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik polisinin yaptığı operasyonda 1 adet hassas elektronik terazi, 155 gram bonzai maddesi, satışa hazır paketlenmiş vaziyette 9 parça halinde toplam 22 gram bonzai maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 3 adet bıçak, 3 adet tüfek fişeği ele geçirildi.
“TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir?Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir?
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

İzmir için bir ilk! 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken karar

İzmir için bir ilk! 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken karar

AFAD, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı: 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı

AFAD, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarı ve ödüllerle dolu: Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra kimdir?

Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir?

Şanlıurfa’daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar uyarısı! Tarih vererek uyardı: 2 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Adalet Bakanlığı CTE katip alımı sözlü sınav 2021: CTE katip başvuruları ne zaman açıklanacak? Ceza İnfaz Kurumu katiplik şartları nedir?

CTE katip alımı sözlü sınav ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.