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Uyuşturucu operasyonu sırasında vurulan polisler taburcu edildi

29.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polise pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 1’i komiser yardımcısı 3 polis memuru tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polise pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 1’i komiser yardımcısı 3 polis memuru tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Öte yandan olay yerinden kaçan ve ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanan saldırgan S.Ç. (30) ise tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak’ta uyuşturucu operasyonuna giden polis memurları M.Y.(29), A.D.(29) ve H.O.S. (28), saldırgan S.Ç. tarafından ateş edilmesi sonucu tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı. Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı polislerden M.D., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada tedavileri tamamlanan 3 polis memuru sabah saatlerinde taburcu edildi.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da hastanede tedavi gören polis memurlarını ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Uçgun, "Bir uyuşturucu madde satıcısı şüphelisinin polislere açtığı ateş sonucu 3 polisimiz hafif şekilde yaralanmışlardı. Bir polsimiz bacağındaki saçma nedeniyle tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Sağlık durumunun iyi olduğu için, Alaşehir’e döndü. Hepsi sağlığına kavuşarak, taburcu edildiler" dedi.
Öte yandan olay yerinden kaçan ve ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanan saldırgan S.Ç. (30) ise tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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