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Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1 kişi serbest kaldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A.’nın Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde çalıştığı iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1 kişi serbest kaldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A.’nın Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde çalıştığı iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Şahıs ile ilgili yapılan çalışmada şüpheli şahıs ile teması görülen 1 şahıstan 2 adet ecstasy hap elde edildi. Olayın devamında ise şüpheli Ö.A., iş yerinde aynı renk ve şekilde 2 adet ecstasy hap ile Ö.A. ile müşterek hareket ettikleri tespit edilen Y.S. ve S.Ç. de aynı otomobil içerisinde yine aynı renk ve şekilde 4 adet ecstay hap ile yakalandı.

2 kişi tutuklandı
Ekiplerin Y.S.’nin ikametinde yaptığı aramada 1 adet, S.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada ise 59 adet aynı renk ve şekilde ecstasy hap elde edildi. Soruşturma kapsamında 1 şahıs, hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılırken gözaltına alınan Ö.A., Y.S. ve S.Ç. ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Ö.A. ve S.Ç. mahkemece tutuklanırken, Y.S. ise savcılıkça serbest kaldı.

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