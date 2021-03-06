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Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

06.03.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir çalışma başlattı.Fiziki ve teknik takibin ardından narkotik ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı Buğdaylı Mahallesi’nde durdurdu.Narkotik köpeği ‘Gece’ ile araçta yapılan aramada; arabanın kaputuna gizlenmiş vaziyette poşet içerisinde 42,48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takibin ardından narkotik ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı Buğdaylı Mahallesi’nde durdurdu.
Narkotik köpeği ‘Gece’ ile araçta yapılan aramada; arabanın kaputuna gizlenmiş vaziyette poşet içerisinde 42,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli M.Y. (20) ve S.S. (20) narkotik ekiplerince gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. M.Y. ve S.S. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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