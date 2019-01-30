HABER

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 659 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine ve sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 659 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine ve sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda Ç.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı M.A.Ç., A.Ö. ve E.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Üst araması yapılan şahıslardan M.A.Ç.’nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri, operasyonun devamında, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Ç.Ö. isimli şahsın Afşin ilçene bağlı Kötüre Mahallesi’ndeki ikametine baskın yaptı. Söz konusu ikamette yapılan aramada, yağ bidonu içerisinde ve satışa hazır olmak üzere toplamda 659 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile 1 adet de ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Ç.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ç.Ö., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer şüphelilere ise TCK’nın 191. maddesi gereğince adli işlem yapıldığı bildirildi.

PARTNERPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdiPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdi
Otomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralıOtomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
Tarlada ölü bulunduTarlada ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.